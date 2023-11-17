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Türkiye
AA 17.11.2023 10:24

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'e getirildi

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ankara'ya getirilen öğrenciler Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'e getirildi

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, görüntülerin Iğdır Valiliğince paylaşılmasının ardından öğrencilerin Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirmek için program düzenledi.

Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı
Iğdır'da çocuklar Anıtkabir'deki nöbet değişimini canlandırdı

Program dahilinde Iğdır'dan Ankara'ya getirilen 5 öğrenci öğretmenleriyle Anıtkabir'i gezerek, Atatürk'ün ebedi istirahatgahını yakından görme fırsatı buldu.

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'e getirildi

Çocuklar Türk bayraklarıyla, Mehmetçiğin nöbet değişimine yanlarında yürüyerek eşlik etti.

"Anıtkabir çok güzelmiş"

Öğrenci Devran Çatma, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Anıtkabir'i görmek için çok heyecanlandım. Uçağa binip geldik. Anıtkabir çok güzelmiş, ilk kez görüyorum." diye konuştu.

Çatma, büyüdüğünde asker olarak Anıtkabir'de nöbet değişimi yapmak istediğini söyledi.

Öğretmen Zeynep Avar, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "10 Kasım'da hazırlanan video yayınlandıktan sonra gerçekten çok büyük bir ilgi gördü. Arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım çok tebrik etti" dedi.

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Anıtkabir'e getirildi

Derslerde Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğuyla ilgili öğrencilerin sık sık soru sorduklarını kaydeden Avar, "Uçaktayken de Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğunu sürekli sordular. 'Ne zaman göreceğiz, ne zaman orada olacağız?' dediler. Onlar şimdi mutlu, bizler de çok mutluyuz" diye konuştu.

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