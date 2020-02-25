İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, Otlukbeli ilçesinde okulların bir gün tatil edildiği kaydedildi.

Çayırlı ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği aktarıldı.

Iğdır

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçe merkezi ve köylerde okullar bir gün arayla tatil edildi.

Ulaşımın aksamaması için Tuzluca Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.