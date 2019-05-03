İETT'den alınan bilgiye göre, İstanbul'da ramazan hattı uygulaması bu yıl da devam ediyor. İETT, vatandaşlara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları devreye soktu.

Vatandaşlar R2, R3, R5, R6 ve R7 hatlarıyla kutsal mekanlara ve etkinlik alanlarına rahatça ulaşabilecek.

R-3 hattı 24 saat çalışacak

Ramazan ayına özel Eyüp-Beyazıt (R3) hattı arasında hizmet verecek. Ramazan hattı, iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat boyunca çalışacak. Güzergah Eyüpsultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Sultan Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

Ramazan ayında Cevizlibağ-Yenikapı Marmaray arasında R2 hattı, 18.30 ile 01.45 saatleri arasında, Yenikapı Marmaray-Yenikapı Etkinlik alanı arasında R5 hattı 17.00 ile 00.45 saatleri arasında, Tepeüstü-Maltepe Sahil arasında R6 hattı 17.50 ile 02.00 saatleri arasında seferler gerçekleşecek.

Büyük Çamlıca Camii'ne, Üsküdar-Altunizade-Çamlıca Cami arasında hizmet verecek R7 hattı ile 19.00-02.00 saatleri arasında ulaşım sağlanabilecek.

Kaynak: AA