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Türkiye
AA 10.08.2024 23:26

İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binada yürütülen yıkım çalışmaları sona erdi.

İETT otobüsünün çarptığı binanın yıkımı tamamlandı

Orhangazi Mahallesi'nde İETT otobüsünün çarpması sonucu kolonunda hasar oluşan 4 katlı binanın yıkımı için dün öğleden sonra başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Yıkım çalışması akşam saatlerinde sona erdi. Molozların kaldırılmasının ardından temizlik çalışması yapılması bekleniyor.

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Olayın geçmişi

Pendik'te 7 Ağustos'ta bir İETT otobüsü, Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, sonra 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarpmıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılmış, kolonu hasar gördüğü için tedbiren boşaltılan apartmanın elektrik, su ve doğal gazı kesilmişti.

Binanın giriş katına 4 çelik destek kolonu yerleştirilmesinin ardından İETT otobüsü vinç yardımıyla kaldırılmış, apartmanın da yıkılmasına karar verilmişti.

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