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Türkiye
AA 10.08.2024 14:56

Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Dünyanın en büyük mermer antik kenti olan Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 1414 yıllık sütunlar yeniden ayağa kaldırılıyor.

Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, "Gladyatörler Şehri" olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da, 1977'de başlayan kazı çalışmaları yılın 12 ayı boyunca devam ediyor.

Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden birisi olan Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı'nda, antik dönemlerden günümüze farklı yapılarda arkeolojik kazı, restorasyon ve çizim çalışması yürüttüklerini söyledi.

Antik dönemden günümüze gelen yapılar içerisinde Köy Meydanı'ndaki ev ve dükkanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Söğüt, "Bunların yanı sıra Batı Cadde'deki kütüphane ve Roma Hamamı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyatrodaki çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor" dedi.

Söğüt, Roma Hamamı'nda geçen yıl kazı çalışmasını tamamladıkları alanlardan birinin hamamın avlu kısmı olan ve Palaestra denilen bölüm olduğunu vurguladı.

Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

 

"Sütunları Geleceğe Miras Projesi ile ayağa kaldıracağız"

Palaestra'nın projelerini hazırladıklarını ve Geleceğe Miras Projesi kapsamında sütunların ayağa kaldırılacağını bildiren Söğüt, şöyle konuştu:

"Antik dönemde milattan sonra 610 yıllarında düştüğü gibi bulduğumuz sütunları, oldukları yerde tekrar ayağa kaldıracağız. Biz bunlara fazla müdahale etmiyoruz. Yani antik dönemden günümüze ne kaldıysa bu sütunları da doğrudan ayağa kaldırıyoruz. Roma Hamamı'nın ihtişamlı Palaestra kısmını görmenin insanları inanılmaz etkileyeceğine inanıyorum. Burası mimari anlamda da bize çok katkı sağlıyor."

Stratonikeia Antik Kenti'nde 1414 yıllık sütunlar eski ihtişamına kavuşturulacak

Bölgede 610 yıllarında ciddi bir deprem olduğunu ve kentin küçüldüğünü vurgulayan Söğüt, "Günümüzden 1414 yıl önce yıkılan sütunları o günkü düştüğü haliyle bulduk. Biz bu sütunları 1414 yıl sonra tekrar ayağa kaldırıp o dönemdeki ihtişamına yakın bir görüntüyü elde etmeyi ve ziyaretçilerin beğenisine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kentte yapılan kazı çalışmalarında, her yıl önemli verilere ulaştıklarını anlatan Söğüt, Stratonikeia'nın yaşayan bir arkeoloji kenti olduğunu dile getirdi.

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