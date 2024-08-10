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Türkiye
AA 10.08.2024 12:40

Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 2,3 milyon lira ceza kesildi

Bolu'da çevreyi kirlettiği tespit edilen bir firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza uygulandı.

Bolu'da çevreyi kirleten firmaya 2,3 milyon lira ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bir beyaz et firmasının, atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığı tespit edildi.

Firmaya 2 milyon 320 bin lira ceza kesen ekipler, "çevreyi kasten kirletmek" suçundan da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 kez daha ceza kesilmişti

Aynı firmaya, 30 Temmuz'da dereyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira, 7 Ağustos'ta ise atık suyunun laboratuvar testlerinde istenilen değerde çıkmaması üzerine 1 milyon 160 bin lira idari ceza uygulanmıştı.

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Bolu Çevre Kirliliği
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