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Türkiye
AA 22.06.2023 11:13

İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştı: 4 yaralı

Pendik'te İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştı: 4 yaralı

Pendik'te otomobil, ara sokaktan Yunus Caddesi'ne çıkarken ters yöne girdi.

Bu sırada yolda ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki İETT otobüsüne yandan çarpan otomobil, savrularak yolun karşı yönündeki ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü de kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada, İETT sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı şoförü ve yolcuları otobüsten çıkardı.

Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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