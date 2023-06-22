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Türkiye
AA 22.06.2023 11:09

DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti adına faaliyet yürüterek terör örgütüne yeni kişiler kazandırdığı ve finansal destek sağladığı belirlenen şüpheli, İstanbul'da yakalandı.

DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle hakkında Tacikistan adli makamlarınca yakalama kararı olan "Ebu Miskin" kod adlı Shamil Hukumatov'un İstanbul'da olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, İstanbul'da DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti adına faaliyet yürüterek örgüte eleman kazandırma arayışında olan şüphelinin, bunları finanse ederek Suriye'deki çatışma bölgelerine gönderdiğini tespit etti.

Yine Suriye'deki terör gruplarını da finanse eden şüphelinin Fatih'te eşiyle birlikte yaşadığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda Hukumatov ile eşi M.S.'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada ise çok sayıda DEAŞ terör örgütüyle ilgili bilgi, belge ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hukumatov çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken eşi M.S. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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