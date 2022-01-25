Hava koşulları, İstanbul'da deniz ulaşımını da aksatıyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

09.45 Yalova-Yenikapı

09.45 Yenikapı-Yalova

10.00 Yalova-Pendik

10.00 Pendik-Yalova

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

11.00 Yalova-Pendik

11.00 Pendik-Yalova

11.30 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

11.45 Yenikapı-Yalova

11.45 Yalova-Yenikapı

12.00 Pendik-Yalova

12.00 Yalova-Pendik

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma

12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.45 Yenikapı-Yalova

13.45 Yalova-Yenikapı

14.00 Yalova-Pendik

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri ise şunlar:

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güney Marmara Adalar Hattı'nda sabah Avşa kalkışlı saat 06.00, Erdek kalkışlı saat 11.00 seferleri iptal edildi.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise 11.00 ve 15.00'teki feribot seferleri yapılmayacak.

Ayrıca şu uyarıda da bulundu:

"Geyikli Bozcaada hattında, gün içerisindeki tüm seferler yapılamayacak olup akşam saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasıyla Bozcaada’dan saat 21.00’de, Geyikli’den ise saat 22.00’de seferler yapılacaktır."