İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kar ve fırtına deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. İstanbul Deniz Otobüsleri, Bursa Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.
Hava koşulları, İstanbul'da deniz ulaşımını da aksatıyor.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
09.45 Yalova-Yenikapı
09.45 Yenikapı-Yalova
10.00 Yalova-Pendik
10.00 Pendik-Yalova
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.00 Yalova-Pendik
11.00 Pendik-Yalova
11.30 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
11.45 Yenikapı-Yalova
11.45 Yalova-Yenikapı
12.00 Pendik-Yalova
12.00 Yalova-Pendik
12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.45 Yenikapı-Yalova
13.45 Yalova-Yenikapı
14.00 Yalova-Pendik
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal olan seferleri ise şunlar:
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Güney Marmara Adalar Hattı'nda sabah Avşa kalkışlı saat 06.00, Erdek kalkışlı saat 11.00 seferleri iptal edildi.
Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 09.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise 11.00 ve 15.00'teki feribot seferleri yapılmayacak.
Ayrıca şu uyarıda da bulundu:
"Geyikli Bozcaada hattında, gün içerisindeki tüm seferler yapılamayacak olup akşam saatlerinde fırtınanın etkisini azaltmasıyla Bozcaada’dan saat 21.00’de, Geyikli’den ise saat 22.00’de seferler yapılacaktır."
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