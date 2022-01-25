Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 ilde FETÖ soruşturması: 17 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Ankara merkezli 20 ilde yürütülen FETÖ'nün JANA sorularını sızdırması ile ilgili operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bu şekilde sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 kişi ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 kişi olmak üzere toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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