İçişleri Bakanlığı ile ilgili kapsamlı düzenlemeler getiren yasa Meclis’ten geçti.

Yasada yabancılara yönelik önemli düzenlemeler var.

Kamu düzenini bozan ve hakkında sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar, valilik tarafından idari gözetime tabi tutulabilecek. Bu kişiler elektronik izleme ile takip edilebilecek ya da kamu yararına bir hizmette çalıştırılabilecek.

Emniyet'te ödül ve terfi mekanizmalarında değişikliğe gidiliyor

Emniyet'te para ödülünün yanı sıra, takdirname, başarı belgesi gibi ödüller de getirilecek.

2'nci sınıf emniyet müdürünün üst rütbeye terfisi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak.

Hususi pasaport süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılacak

İhracatçılara verilen yeşil pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla çıkacak.

Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapabilmek için süre 3 yıl daha uzatılacak.

Kumar oynayanlara verilen ceza bin liraya çıkarılacak.

Kamu görevlileri için soruşturma izni yetkisi valilere veriliyor

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında, soruşturma izni yetkisi valiye verilecek.

Cumhurbaşkanı'nın atadığı görevlilerle ilgili izin yetkisi ise Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

Genel kuruldaki görüşmeler sırasında önergelerle bazı değişikler de yapıldı.

Yasama, yürütme ve yargı organlarının üst makamlarına ait araçlar, trafikte geçiş üstünlüğü kapsamına alındı.

Dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilmesine yönelik maddeler ise metinden çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber