Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.

"İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK İÇİŞLERİ AİLEMİZ 10 BİN 170 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZLA GÜÇLENİYOR! ???????? Milletimizin huzuru, vatanımızın güvenliği ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden görev yapan büyük İçişleri ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçlendiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere *bin 170 sözleşmeli personel*, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere *9 bin uzman erbaş* alımı gerçekleştireceğiz. ???? İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7–11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, ???? Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım–7 Aralık 2026 tarihleri arasında https://t.co/kKbssyrxuc adresinden yapılacaktır. Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin. Personel alımlarımız İçişleri Bakanlığımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun. ???? Resmî Gazete İlanları: ???? 1.170 Sözleşmeli Personel Alımı: https://t.co/YpmgLgSTNJ ???? 9.000 Uzman Erbaş Alımı: https://t.co/kPYQOYWp9L — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 23, 2026

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin sözlü sınav ile Jandarma Genel Komutanlığına uzman erbaş alımına ilişkin ilanlara paylaşımında yer veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1170 sözleşmeli personel, Jandarma Genel Komutanlığımızın kahraman saflarına katılmak üzere 9 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı için başvurular 7-11 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini için başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında 'https://personeltemin.jandarma.gov.tr' adresinden yapılacaktır. Milletimize hizmeti bir şeref, devletimizin emanetini taşımayı büyük bir mesuliyet bilen yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Rabb'im yollarını açık, hizmetlerini bereketli eylesin. Personel alımlarımız İçişleri Bakanlığımıza, devletimize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."