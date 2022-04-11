Kadın sürücü, İstanbul Küçükyalı'da seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bebeği vardı. Bir sürücüyle aralarında yol verme tartışması çıktı.

Öfkeli adam, aracın yanına yaklaştı.

Yumruk atıp aynasını kırdı. Bebek, korkunca ağlamaya başladı.

Kadının şikayeti üzerine sürücü gözaltına alındı.

Adamın daha önce drift yaptığı, makas attığı görüntüler de ortaya çıktı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Trafikte yaşanan saldırı olaylarına karşı hukuki süreci Avukat Neslihan Güneş TRT Haber'de anlattı.