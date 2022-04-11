İçinde bebek bulunan arabayı yumruklayan kişi serbest kaldı
İstanbul'da bir kişi, bebeğiyle aracında seyir halinde olan bir kadına, yol verme tartışması sırasında korku dolu anlar yaşatmıştı. Yumruk atıp, otomobilin aynasını kıran o sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Kadın sürücü, İstanbul Küçükyalı'da seyir halindeydi. Aracın arka koltuğunda bebeği vardı. Bir sürücüyle aralarında yol verme tartışması çıktı.
Öfkeli adam, aracın yanına yaklaştı.
Yumruk atıp aynasını kırdı. Bebek, korkunca ağlamaya başladı.
Kadının şikayeti üzerine sürücü gözaltına alındı.
Adamın daha önce drift yaptığı, makas attığı görüntüler de ortaya çıktı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Trafikte yaşanan saldırı olaylarına karşı hukuki süreci Avukat Neslihan Güneş TRT Haber'de anlattı.
-İstanbul’da bir sürücü tartıştığı kadının içinde bebek de olan aracını yumrukladı.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2022
-Trafikte yaşanan saldırı olaylarına cezai yaptırım nedir?
-Hukuki süreç nasıl işliyor?
Bu tür olaylarda hukuki açıdan yapılması gerekenleri Avukat Neslihan Güneş @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/RKRIQRGYb7