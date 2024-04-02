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Türkiye
İHA 02.04.2024 10:21

İç sularda balık avı yasağı başladı

İç sularda balık avı yasağı başladı. 1 Nisan ve 30 Haziran tarihleri arasında, ticari ve amatör balıkçılık yasaklandı. Tunceli ve Elazığ illerindeki balıkçılar kurallara uyarak teknelerini karaya çekti.

İç sularda balık avı yasağı başladı

İç sulardaki balık avı yasağı bugün itibarıyla başladı. 30 Haziran'a kadar sürecek yasaklara kadar balıkçılar teknelerini karaya çekti.

Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık yapan Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, ‘’İç sularımızdaki balık varlığının desteklenmesi, balıkların üremelerine ve çoğalmalarına fırsat verilmesi açısından, belirlenen tarihler arasında balık avı yapmayacağız. Bu sebeple teknelerimizi karaya çektik. Av yasaklarına uyulmasının sürdürülebilir balık avcılığı için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda herkes gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" dedi.

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