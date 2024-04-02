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Türkiye
AA 02.04.2024 09:57

Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te söktükleri kaldırım taşlarını polise attıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te polise taş atan 9 şüpheli gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından merkez Doğan Mahallesi nevruz alanında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan bazı kişilerin dağılma sürecinde ara sokaklarda yasa dışı slogan atarak, taşkınlık yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ara sokaklara dağılan bu kişilerden bazıları, sokak ve yol üzerinde bulunan kaldırım taşlarını sökerek görevli polislere atarak mukavemette bulunmuşlardır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 9 kişi gözaltına alınmış olup, haklarında soruşturma başlatılmıştır."

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