Oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi

Midyat ilçesi Yemişli Mahallesi'nde 362 seçmen 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

İki sandığın kurulu olduğu mahallede Lokman Acar ile Resul Küçük Aslan sandıkta iki adaya da 74 oy çıktı.

Midyat İlçe Seçim Kurulunda yapılan kura sonucu muhtarlığı Resul Küçükaslan kazandı.

"Yemişli köyünü örnek köy ilan ediyorum"

Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ başkanlığında yapılan kurada, Bozdağ her iki adayı tebrik ederek şunları söyledi:

“Muhtarlık seçimlerinde 362 seçmenimizin kullanmış olduğu sandıklarda 74 -74 eşit olması nedeni ile buradayız. Bu köyümüzde 4 muhtar adayımız vardı. Lokman Acar 74 ve Resul Küçükaslan 74 oy, Selahattin Akan 43 oy Simal Akdil 43 oy almıştır. Eşit oy çıkması sebebiyle de burada muhtarlarımızın seçim kurasını gerçekleştiriyoruz. İki muhtarımız kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Midyat’ta yakışır bir davranış sergilediler. Yemişli köyünü örnek köy ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kura sonucu Yemişli muhtarımız Resul Küçükaslan oldu.”

Kura sonucu Yemişli Muhtarı olan Resul Küçükaslan da “Köyde 4 aday yarıştık, 2 aday eşit oy aldık. Kura bana nasip oldu. Çok memnun oldum. Bundan sonra köyde yapacağım hizmetleri hiç kimseden esirgemeyeceğim. Elimden gelen bütün gayreti göstereceğim” diye konuştu.