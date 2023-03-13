Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesismlerde mevsim normalleri üzeinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normalleri altına düşeceği, ancak çarşamba gününden itibaren artarak tekrar mevsim normalleri civarına yükseleceği ve 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde 1 haftalık süreçte yağışların devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta kuzey, iç ve doğu bölgelerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların, İstanbul'da 14, Adana'da 22, Samsun'da 20, Ankara'da 13, Antalya'da 21, Trabzon'da 17, İzmir'de 18, Erzurum'da 12 ve Diyarbakır'da 16 derece olması bekleniyor.