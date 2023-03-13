Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'da seferleri iptal edildi
[Fotograf: AA]
Bursa Deniz Otobüsleri seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü Bursa İstanbul Fırtına
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