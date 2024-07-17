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Türkiye
TRT Haber 17.07.2024 12:04

İç Anadolu ile Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Buün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Bolu ve Karabük çevreleri ile Konya'nın batısı ve kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimleri, Düzce'nin doğusu, Sivas'ın ve Yozgat'ın kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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