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Türkiye
AA-DHA 01.11.2024 10:58

İBB'ye ait yol bakım aracı yoldan çıktı, 8 araca çarptı: 3 yaralı

İstanbul'da yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi" dedi.

Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.

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