Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.11.2024 06:40

Esenyurt'ta otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

Esenyurt'ta manevra yapmak için dönüş yapan tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde ara yola dönmek için manevra yapan M.K. idaresindeki tıra otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü, tırın altında kalan araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurt'ta otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

Yaralı otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekiciyle götürülmesinin ardından caddede kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:40
Fitch: Euro Bölgesi'nde büyüme toparlanıyor
07:37
Küresel helal pazarı, Helal Expo'da buluşacak
07:35
Milli güreşçi Ahmet Duman, dünya ikincisi oldu
07:04
F-35'te pilotaj hatası: 11 dakika kontrolsüz uçtu, ardından yere çakıldı
06:58
Mars'ta parçalı Güneş tutulması görüntülendi
06:53
ChatGPT artık bilgisayarlardan da konuşabilecek
İspanya'da felaketin öncesi ve sonrası
İspanya'da felaketin öncesi ve sonrası
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırdı: Biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi
Katil İsrail Gazze'nin kuzeyine saldırdı: Biri bebek 4 Filistinli yaşamını yitirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ