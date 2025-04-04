Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.04.2025 14:30

"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerinin "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında 403 kişi gözaltına alınırken 340 umuma açık iş yeri denetlendi.

"Huzur İstanbul" uygulamasında 403 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Nisan'da yapılan ilk uygulamada, 212 noktada 1450 personelle saat 20.00-22.00'de sabit yol kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlere 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu da destek verdi.

İkinci aşamada ise 1356 personelin katılımıyla saat 22.00-23.59'da umuma açık yerler denetlendi.

Uygulamalar kapsamında 296 bin 684 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 279 kişi ile 107 yoklama kaçağı yakalanırken toplam 403 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 28 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 6 kurusıkı tabanca ve 294 fişek, yaklaşık 3 kilo uyuşturucu, 1559 uyuşturucu hap ve 3 bin 750 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 220 lira ve 100 avroya el konuldu.

24 sürücü hakkında işlem yapıldı

Toplam 340 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 40 bin 488 araç ve 2 bin 940 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 1573 araç ve 12 motosiklet ile 24 sürücü hakkında işlem yapıldı, 3 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 1 milyon 68 bin 224 lira trafik cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul Polis Denetim
Sıradaki Haber
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
15:11
Kassam Tugayları, komutanlarından Hasan Ferhat'ın öldüğünü doğruladı
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Nisan'da AVM'ler onların dediği gibi olmadı
14:53
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısı 50 bin 609'a yükseldi
14:26
Stratejik yatırımlar "mega endüstriyel parklar" ve "endüstri şehirleri" ile güçlenecek
14:31
Kremlin, ABD'nin tarife politikasının Rusya'ya fayda sağlamasını beklemiyor
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesine besleme suyu depolama tankı taşındı
FOTO FOKUS
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
NATO'nun kuruluşunun 76. yıl dönümü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ