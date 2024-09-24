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Türkiye
AA 24.09.2024 12:03

Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişini önlemenin yanı sıra kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasının engellenmesi için Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor.

Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

İran ile en uzun sınıra sahip Van'da, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çaba gösteren güvenlik güçleri, sınırı kontrol altında tutmak ve her türlü yasa dışı olaya müdahale etmek için görev yapıyor.

Sınır hattında "Hudut Kartalları", kırsal bölgelerde jandarma personeli ve güvenlik korucuları, kent merkezi ve ilçelerde de polis ekipleri, düzensiz göçü önlemeye çalışıyor.

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler, gece görüşlü dürbünler, insansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri olaylara kısa sürede müdahale ediyor.

Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

Güvenlik güçleri, elektrooptik kuleler, asansörlü kuleler ve son teknolojik gözetleme sistemleriyle sınırı kontrol altında tutuyor.

Sınır hattında her türlü yasa dışı faaliyeti engellemek için çaba gösteren güvenlik güçleri, Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda ülkeye giriş yapan İranlı turistlerin de güvenliğini sağlıyor.

Gelen turistlerin kontrollerini yapan ve önlemler alan ekipler, hem İran'dan gelenlerin hem de Türkiye'den İran'a gidenlerin güvenli şekilde gümrük kapısını kullanması için mesai yapıyor.

Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

180 kilometrelik modüler duvarın imalatı tamamlandı

Yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattında modüler duvar yapımı devam ediyor.

Şu ana kadar 180 kilometre beton duvar imalatını tamamlayan yüklenici firma ekipleri, montaj çalışmalarını sürdürüyor.

Duvarların üzerine 3 sıra jiletli telin çekildiği sınırda, yapımı tamamlanan elektrooptik kuleler için 320 kilometre enerji nakil hattı çekildi, 2 bin 696 elektrik direği dikildi.

Hudut Kartalları'nın düzensiz göçle mücadelesi sürüyor

220 kilometrelik sınır devriye yolunun açıldığı bölgede, kalan güvenlik duvarı ve devriye yolu çalışmalarının da tamamlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Güvenlik güçlerince 25 keşif gözetleme aracının kullanıldığı sınırda düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

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