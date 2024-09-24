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Türkiye
TRT Haber 24.09.2024 11:28

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde ara vermeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek."

 

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Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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