Duman 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.09.2024 10:41

Gaziantep'te 1342 aile kalıcı konutlara yerleşti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı’nda inşaatı tamamlanan bin 342 konutun tamamlandığını ve depremzede ailelerin yerleştiğini açıkladı.

Gaziantep'te 1342 aile kalıcı konutlara yerleşti
[Fotograf: İHA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan şiddetli depremlerden ağır şekilde etkilenen Nurdağı’da yaralar sarılıp normalleşme devam ediyor.

Depremden etkilenen vatandaşların güvenli yeni konutlarına geçmesi için TOKİ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının iş birliğinde 1342 aile daha Nurdağı’da tamamlanan yeni evlerine kavuştu.

Kalıcı konutların yapımı sürüyor

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, “6 Şubat’ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinin başında Nurdağı ilçemiz geliyordu. Devletimizin tüm kurumları olarak güçlerimizi birleştirdik, biten kalıcı deprem konutlarına yerleşen 1342 ailemiz daha, kışı sıcak evlerinde geçirecek. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için yapılan kalıcı konutların altyapı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
Gaziantep Konut Deprem
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan balıklar vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi: 9 yaralı
11:21
Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası şiddetli yağış ve rüzgar getirdi
11:23
Grip riskinden aşıyla korunmak mümkün
11:13
Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim başladı
11:11
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hedefi 60 milyar dolar
10:59
Boeing'in, grevdeki işçilere yüzde 30'luk zam teklifine sendikadan tepki
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ