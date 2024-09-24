Gaziantep'te 1342 aile kalıcı konutlara yerleşti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan şiddetli depremlerden ağır şekilde etkilenen Nurdağı’da yaralar sarılıp normalleşme devam ediyor.

Depremden etkilenen vatandaşların güvenli yeni konutlarına geçmesi için TOKİ, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının iş birliğinde 1342 aile daha Nurdağı’da tamamlanan yeni evlerine kavuştu.

Kalıcı konutların yapımı sürüyor

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, “6 Şubat’ta en ağır hasarı alan yerleşim birimlerinin başında Nurdağı ilçemiz geliyordu. Devletimizin tüm kurumları olarak güçlerimizi birleştirdik, biten kalıcı deprem konutlarına yerleşen 1342 ailemiz daha, kışı sıcak evlerinde geçirecek. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için yapılan kalıcı konutların altyapı ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor.