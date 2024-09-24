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Türkiye
AA 24.09.2024 10:03

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyle söndürdü.

Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın

Güneri Mahallesi'ndeki Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karadan çalışması yürüten ekiplere Orman Bölge Müdürlüğünün söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan tesiste Rusya'ya ihraç edilmek üzere hazırlanan 180 ton limonun da zarar gördüğü öğrenildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapacak.

ETİKETLER
Adana İtfaiye Orman Yangın Rusya
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