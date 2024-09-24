Duman 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.09.2024 09:44

Kars'ta 7 katlı otelde yangın: 10 kişi hastanelik oldu

Kars'ta 7 katlı otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi kentteki hastanelerde tedavi alındı.

Kars'ta 7 katlı otelde yangın: 10 kişi hastanelik oldu

Faik Bey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi kurtarıldı.

Yangında, 1'i yaralı, 9'u dumandan etkilenen 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınanlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

"Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz"

Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka da bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Senger, Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil, elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
İtfaiye Kars Yangın
Sıradaki Haber
Beylikdüzü'nde fabrikada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Şanlıurfa'da kontrolden çıkan pikap şarampole devrildi: 9 yaralı
11:21
Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası şiddetli yağış ve rüzgar getirdi
11:23
Grip riskinden aşıyla korunmak mümkün
11:13
Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim başladı
11:11
Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hedefi 60 milyar dolar
10:59
Boeing'in, grevdeki işçilere yüzde 30'luk zam teklifine sendikadan tepki
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
Ordu'nun tarihi yarımadası “Yason Burnu”
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ