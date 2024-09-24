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Türkiye
İHA 24.09.2024 11:33

Kaldırıma çıkan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma daldı. O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ve iş yeri kapısındaki 2 genç, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Adliye istikametine seyir halindeki hafifi ticari araç sürücüsü Onur, yaya geçidinde duran ve yayalara yol veren diğer araçlara çarpmamak direksiyonu kırdı. Hızlı olduğu iddia edilen ve aracın kontrolünü kaybeden araç sürücüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kaldırıma çıkarak savrulan araç daha sonra motosiklet bayii önündeki araçlara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle işletme önündeki motosikletler etrafa savrulurken araç, kaldırım üzerindeki betonarme çiçekliklere çarparak durabildi.

O sırada yaya geçidinden geçen bir vatandaş ile bayinin önünde sohbet eden 2 genç ise ölümden kıl payı kurtuldu.

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