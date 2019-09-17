Türkiye

HSK, 8 Yargıtay ile 3 Danıştay üyesi atadı

17 Eylül 2019 Salı 11:37 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 11:51

Hakimler ve Savcılar (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan Yargıtaydaki 8 ve Danıştaydaki 3 üyelik için seçim yapıldı.