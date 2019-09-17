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Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 35 gözaltı kararı17 Eylül 2019 Salı 10:51 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 11:18
FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çeşitli kurumların eski çalışanı 35 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda 14 kişinin gözaltına alındığı ve zanlıların işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü belirtildi.
Başsavcılığın FETÖ'ye yönelik başka iki soruşturması kapsamında bugün eski emniyet müdürleri, komiserler, polisler ve sivillerin arasında bulunduğu toplam 28 kişinin yakalanması için polis operasyonlar düzenlemişti.
Kaynak: AA
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