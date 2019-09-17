Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı17 Eylül 2019 Salı 11:08 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 11:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'da şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Iğdır'da, geçen sene 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan müdahaleye rağmen 14 Eylül'de şehit olmuştu.
Şehidin cenazesi, 15 Eylül'de memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: şehit Adana Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu