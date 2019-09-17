Erdoğan, Iğdır'da devriye görevi sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hatipoğlu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Iğdır'da, geçen sene 6 Haziran'da devriye görevi esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu, yapılan müdahaleye rağmen 14 Eylül'de şehit olmuştu.

Şehidin cenazesi, 15 Eylül'de memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: AA