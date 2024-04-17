Hızlı tren ile Adana-Mersin arası 25 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı' çalışması başlatıldı.

Saha incelemelerinin ardından geçtiğimiz yıllarda başlanan proje çerçevesinde Mersin ile Gaziantep arasındaki 6 saat 23 dakikalık seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşüreceği, saatte 200 kilometre tasarım hızıyla, bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşıması hedeflendiği bildirildi.

361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşürüleceği hat kapsamında, 287 kilometrelik katener sistemi, 2 gar, 19 istasyon, 86 karayolu üst geçidi, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edileceği öğrenildi.

Bu çalışmalar çerçevesinde ise Adana-Mersin arası 1 saat olan yolculuk süresinin 25 dakikaya kadar düşeceği öğrenildi. Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 22 Nisan'dan itibaren 2 yıl süreyle tren seferlerin durdurulacağını açıkladı.