Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobil, içerisinde vatandaşların bulunduğu iş yerine daldı. Direksiyonda 19 yaşındaki Sait Emre Ç. vardı.

Olay anında iş yerinin önünde bulunan Ali K. ve Eyüp K. aracın altında kaldı. Kaza sırasında tezgahta bulunan iş yeri sahibi Hüseyin T. de yaralandı. İş yerinin önündeki 2 çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle aracın ve iş yerinin dağılan cam parçalarının altında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ali K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi.