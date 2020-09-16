Haber Giriş: Kaynak: AA
Askeri helikopter yaylada rahatsızlanan kişi için havalandı
Tunceli'de yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Nazımiye ilçesi Eğribelen Yaylası'nda 56 yaşındaki Kahraman Şirin'in rahatsızlandığı bilgisinin alındığı belirtildi.
Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla ekiplerin direkt olay yerine gittiği kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınan hastamız Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" bilgisine yer verildi.
Etiketler: Tunceli Nazımiye askeri helikopterSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 23:13
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