Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları ile fişek ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinin açıklamasına göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden E.B. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, ikametin kapısının çerçevesine zulalanmış 33 fişek ve çeşitli tabancalara ait parça ele geçirildi, şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
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