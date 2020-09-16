Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020

"Hasar ihbarı yok"

İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklamasını yaptı.

Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.



Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor. — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 16, 2020

Muş Valisi İlker Gündüzöz ise, Korkut'ta yaşanan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.

Vali Gündüzöz, "Yaşanan depremin ardından 112, jandarma ve AFAD ekiplerimiz çalışma başlattı. Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz köylerde araştırma yapıyor" dedi.