Muş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın açıklamasına göre, Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM: Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) September 16, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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"Hasar ihbarı yok"
İçişleri Bakanı Soylu, "Valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor" açıklamasını yaptı.
Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 16, 2020
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor.
Muş Valisi İlker Gündüzöz ise, Korkut'ta yaşanan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını söyledi.
Vali Gündüzöz, "Yaşanan depremin ardından 112, jandarma ve AFAD ekiplerimiz çalışma başlattı. Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil. Ekiplerimiz köylerde araştırma yapıyor" dedi.
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