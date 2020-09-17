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Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde freni patlayan çöp kamyonu park halindeki 8 araca çarparak durabildi.
Mimar Sinan Mahallesi çöp toplayan Halit T. iradesindeki belediyeye ait çöp kamyonunun fireni, İnönü Bulvarı yakınlarında patladı.
Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle 8 araçta maddi hasar oluşurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırıkhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yalçın da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Etiketler: hatay kırıkhan Çöp KamyonuSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 01:14
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