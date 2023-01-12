Akbez Mahallesi'nde, yanında çocuk olan bir kadın, H.D.R'ye ait evin kapısının zilini çaldı.

Kadın, açan olmayınca yanında getirdiği plastik aparatla kapıyı açmaya çalıştı.

Zili çalan kişinin dilenci olduğunu düşünen ev sahibi, kapının zorlanması üzerine o anları cep telefonuyla görüntüleyerek durumu komşularına haber verdi.

Daha sonra kapıyı açan ev sahibi, kadını merdivenlerde yakaladı.

Yardım toplamaya geldiğini iddia eden kadın, daha sonra ortadan kayboldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlık suçlarından kaydı bulunan P.A'yı aynı mahallede yakaladı.

P.A'nın, çok sayıda evin kapısının zilini yardım toplama bahanesiyle çaldığı, açan olmayınca da aparatla kapıyı açarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen P.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.