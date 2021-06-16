Merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'ndeki özel bir bankanın önüne gelen hırsız, elindeki taş ve dubayla camı kırarak içeri girdi.

Bankada bir süre gezinen hırsız, veznedeki "tuzaklı" paraya dokundu. Bu sırada alarm sistemi devreye girdi. Alarmın çalmasıyla panik olan hırsız, parayı alıp kaçtı.

"Tuzaklı" paranın alınmasıyla devreye giren bankadaki alarm sistemi, 155 Çağrı Merkezi'ne otomatik olarak ihbar gönderdi. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

200 lira çaldı

Banka şubesinin camının kırıldığını belirleyen ekipler, yetkililere haber verdi. Yapılan incelemede, şüphelinin 200 lira çaldığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan hırsızlık anı, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; şüphelinin parke taşıyla camı kırarak içeriye girdiği ve tuzaklı parayı aldıktan sonra kaçtığı görülüyor.