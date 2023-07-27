Parçalı Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2023 21:10

Heybeliada ve Ambarlı'da sürüklenen teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı

Heybeliada açıklarında ve Ambarlı önlerindeki iki tekne, makine arızaları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneleri kurtardı.

Heybeliada ve Ambarlı'da sürüklenen teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.

KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı'na emniyetle yanaştırıldı."

 

Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
21:23
Anız yangını fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı
21:14
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
21:06
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
21:06
Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
20:55
Putin'den Zimbabve liderine helikopter hediyesi
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
FOTO FOKUS
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ