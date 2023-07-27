Heybeliada ve Ambarlı'da sürüklenen teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı'na emniyetle yanaştırıldı."
Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Heybeliada Çam Limanı'na emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/0yOXhHUnZj— KEGM (@kiyiemniyet) July 27, 2023
Ambarlı önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Ambarlı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/nhLgVYOjGC— KEGM (@kiyiemniyet) July 27, 2023