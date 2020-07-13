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Heybeliada orman yangını soruşturması: Bir kişi adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Heybeliada'da çıkan yangın sonrası gözaltına alınan 3 kişiden biri adliyeye sevk edildi, 2'si serbest bırakıldı.
İstanbul'da Heybeliada Çamlık Aşıklar Yolu'nda, dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 hektarlık alan hasar gördü.
Yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden biri adliyeye sevk edildi, 2'si serbest bırakıldı.
Etiketler: Heybeliada'da şüpheli yangın heybeliada yangınSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:16
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