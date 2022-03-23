Altınova Belediyesi, "Kuş Oteli" olarak anılan Hersek Lagünü'nde yapılan son kuş sayımında "orman toygarı" olarak bilinen "lullula arborea" türü tespit edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin yüz ölçümü en küçük, kuş popülasyonu açısından da en yoğun lagünü olan Altınova Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 239’dan 240’a yükseldi.

Kış göçmeni kuşların yavaş yavaş göç etmeye hazırlandığı bu günlerde Hersek Lagünü, hava şartlarına bağlı olarak farklı ötücülere de ev sahipliği yapıyor.

"Çok değerli bir sulak alan"

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisinin arttığını belirtti.

Türkiye'nin ilk ve tek doğa eğitim merkezi ve engelliye uyumlu kuş gözlem kulesi ile lagünün ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Oral, "Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.