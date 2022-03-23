Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafik akışının tek şeritten sağlandığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı
Otoyolun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde, H.K. yönetimindeki plakalı tır, K.D'nin kullandığı kamyon ile İ.Ç. idaresindeki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İ.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:38
- 12:39
- 12:34
- 12:33
- 12:23
Sıradaki Haber
Erzurum'da 80,3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz