Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurum'da 80,3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum-Erzincan karayolunda bir araçta yapılan aramada 80 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erzurum-Erzincan karayolunda durdurulan bir araçta arama yapıldığı kaydedildi.
Araçta yapılan aramada 80 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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