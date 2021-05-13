Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hem kısıtlamaya uymadılar hem de polise saldırdılar
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişileri uyardığı için saldırıya uğradı. 5 polisin yaralandığı saldırıda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İnegöl'de gece saatlerinde, polis, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı ihbarı üzerine Mesudiye Mahallesi'ne gitti.
Polis sokaktaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan kişiler, polise saldırdı.
Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Ekipler, şüphelileri etkisiz hale getirdi.
Yaralanan polislerin sağlık durumları iyi
5 polis hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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