HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nin imar planında yaptığı değişikliğin ardından Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye bir terör suçlusunun adını verme kararı tepkileri artırdı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Yeşil Camii'de Cuma namazını kılan kalabalık, namazın ardından Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdü.

Emniyet, belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ellerinde dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde belediyenin aldığı her iki kararı da protesto etti.

Sık sık slogan atan grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: TRT Haber