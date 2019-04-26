Türkiye
HDP'li 2 yönetici PKK üyeliğinden tutuklandı
26 Nisan 2019 Cuma 16:06 - Son Güncelleme 26 Nisan 2019 Cuma 16:07
Batman'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) il yöneticisi Halit Ergin ve Edip Tutak, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP il yöneticisi Ergin ve Tutak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Ergin ile Tutak, terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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