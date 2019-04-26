Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüklerinde (3 No'lu viyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

Yol çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul istikametinin 29 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında taşıt trafiğine kapatılacağı ve ulaşımın Ankara istikametinden çift yönlü olarak verileceği kaydedildi.

Kaynak: AA