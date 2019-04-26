Oto Sanatkarları Sitesi'ndeki (Otosansit) iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Polyester iplik üretilen atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 işçi müdahalelere rağmen kurtarılamada, 2 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bursa'da sanayi sitesinde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama gerçekleşti. Detayları @trthaber muhabiri Huzeyfe Özdemir aktardı.https://t.co/zAKFWwyeo5 pic.twitter.com/8W3Wj4Ihnz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2019

Kaynak: AA