Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Yaşar Özlü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla Özlü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağızman ilçesinde bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen Özlü, 4 Nisan 2019'da da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber